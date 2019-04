Stadtwerke springen ein

Wie die Stadtwerke Forchheim informieren, hat der Energielieferant Energycoop Insolvenz angemeldet. 43 000 Strom- und Gaskunden sind somit in die Ersatzversorgung gefallen. Kunden, die im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Forchheim wohnen, werden von den Stadtwerken schriftlich informiert und werden seit Einstellung der Energielieferung durch die Energycoop von den Stadtwerken versorgt.

Die derzeitige Häufung der Insolvenzen von Energielieferanten mache laut Pressemitteilung der Stadtwerke deutlich, "dass das Pokern an der Strombörse und das gleichzeitige Anbieten von Boni und Discounterpreisen" nicht mehr funktioniere und zulasten der Kunden gehe. Die meisten Kunden würden im Falle einer Insolenz keinen Cent mehr sehen. Wer Strom und Gas von einem regionalen Anbieter beziehe, investiere in die Zukunft der Stadt und der Region. Alle betroffenen Kunden der Energycoop, die in die Ersatzversorgung der Stadtwerke Forchheim gefallen sind, können in die Privat- und Gewerbetarife der Stadtwerke wechseln. red