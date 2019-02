Stadtwerke sind "TOP-Lokalversorger"

Das unabhängige "Energieverbraucherportal" hat die Stadtwerke Neustadt zum dritten Mal in Folge in allen drei Sparten Strom, Gas und Wasser als "TOP-Lokalversorger" ausgezeichnet. Während sich andere Vergleichsportale ausschließlich auf den Preis konzentrieren, werden hier alle relevanten Aspekte einer fairen und zuverlässigen Energieversorgung beleuchtet.

"Bei der Auszeichnung geht es neben der Transparenz des Unternehmens auch um die Bereiche Kundenservice und Datenschutz sowie um das regionale Engagement des Energieversorgers", so Geschäftsführer Armin Münzenberger. Die Neustadter Stadtwerke würden mit ihrem Kundencenter in der Dieselstraße einen persönlichen Service bieten, Vereine und kulturelle Aktivitäten fördern und bei Auftragsvergaben örtliche Unternehmen berücksichtigen. "Das bedeutet, dass das Geld auch der Region wieder zugute kommt."

Mit ihren klimaneutralen Ökostrom- und Ökogas-Produkten sowie der professionellen Energieberatung nehme man in der Region eine Vorreiter-Rolle ein. Insgesamt beschäftigt der Stadtwerke-Konzern rund 70 Mitarbeiter. "Diese arbeiten täglich daran, dass die Einwohner jederzeit mit Öko-Energie und Trinkwasser in höchster Qualität versorgt sind und das Hallen- sowie Freibad zu erschwinglichen Eintrittspreisen zur Verfügung stehen", so der Geschäftsführer. red