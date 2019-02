Stadtwerke garantieren Energie-Versorgung

Die BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH mit Sitz in München hat am 25. Januar einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Amtsgericht München hat daraufhin einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Die Kunden der BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH werden, so der vorläufige Insolvenzverwalter, ab sofort durch die gesetzlich vorgesehene Ersatzversorgung durch den kommunalen Grundversorger ohne Unterbrechung mit Strom und Gas beliefert. Die Versorgung der BEV Kunden mit Strom und Gas ist im Netzgebiet der Stadtwerke Hammelburg GmbH durch diese gesichert.

"Unter den von der Insolvenz betroffenen Kunden befinden sich auch einige in unserem Netzgebiet", erklärt Anja Binder, Geschäftsführerin der Stadtwerke Hammelburg GmbH. Bei diesen Kunden herrscht nun große Verunsicherung, bald ohne Strom oder Gas dazustehen. Hier kann Anja Binder beruhigen: "Bei allen betroffenen Kunden in unserem Netzgebiet ist eine durchgängige Strom- und Gasversorgung sichergestellt. Als Grundversorger in Hammelburg übernehmen die Stadtwerke auch beim Ausfall eines Lieferanten die Energiebelieferung."

Weiterhin weist die Geschäftsführerin der Stadtwerke Hammelburg GmbH darauf hin, dass Kunden, die vorerst in die Ersatzversorgung der Stadtwerke wechseln, aber nicht in dieser bleiben müssen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, in einen günstigeren Tarif bei den Stadtwerken Hammelburg oder zu einem anderen Strom- oder Gasanbieter zu wechseln.

Schon lange warnen die Verbraucherzentralen davor, den Energieversorger ausschließlich nach dem Preis auszuwählen, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke weiter. Vertragsinhalte wie Vorauskassen, Boni oder auch undurchsichtige Paketpreise sind nach Ansicht der Verbraucherschützer mit absoluter Vorsicht zu betrachten.

Für Anja Binder zeige die BEV Insolvenz erneut die Gefahr von Billiganbietern auf dem Energiemarkt: "Seriöse Anbieter von Energiedienstleistungen schützen vor derartigen unangenehmen Überraschungen. Die Stadtwerke Hammelburg stehen für eine sichere, zuverlässige und faire Versorgung. Werte wie Kundennähe und Versorgungssicherheit stehen für uns an erster Stelle, Vertragsinhalte wie Vorauskasse oder Boni gibt es bei uns nicht."

Rat und Info

Tipps und Hinweise für Betroffene stellt die BEV Energiegenossenschaftsgesellschaft mbH auf ihrer Internetseite (www.bev-inso.de) zur Verfügung. Für Fragen bzgl. der Versorgung durch die Stadtwerke Hammelburg GmbH können sich Betroffene an deren Kundencenter, Bahnhofstraße 32, Tel. 09732/ 902 215 wenden. red