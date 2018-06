Stadtwerke bauen das Netz aus

Lp



Die Stadt hat mit den Stadtwerken einen Kooperationsvertrag für den Breitbandausbau unterzeichnet. Damit werden die unterversorgten Stadtteile Sigritzau, Serlbach, Kersbach-West und insbesondere die Gewerbegebiete Pfaffensee (an der B 470) und Lände an das schnelle Glasfasernetz angeschlossen.Gerade dort hangelten sich die Firmen mit "Notnägeln" (Stadtwerkechef Reinhold Müller ) wie Richtfunk und Mobilfunk durch.Innerhalb von zwölf Monaten werden die Stadtwerke knapp zwölf Kilometer Glasfaserkabel im Wert von rund 400 000 Euro verlegen, erläuterte Christian Palla von den Stadtwerken. "Dort gab es bisher zwei bis drei Mbit; danach sind diese Gebiete digital in einem ganz anderen Zeitalter."Der Breitbandausbau kostet für die unterversorgten Regionen 675 000 Euro; dazu erhält die Stadt maximal 540 000 Euro als staatliche Fördermittel. "Breitband ist eine echte Standortfrage geworden", betonte Oberbürgermeister Uwe Kirschstein SPD ) bei der Vertragsunterzeichnung.Die Stadtwerke, so deren Leiter Reinhold Müller, haben seit zehn Jahren Glasfaserkabel als Begleitprodukt, weil sie es für die Steuerungstechnik als Energieversorger benötigen. Mit der Anerkennung Forchheims als Oberzentrum trat der Oberbürgermeister an Müller und sein Haus heran.