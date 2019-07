Wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung bleibt die komplette Verwaltung der Stadt Coburg am kommenden Freitag, 5. Juli, geschlossen. Das gilt auch für das Bürgerbüro. Am folgenden Samstag steht das Bürgerbüro wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. Die übrigen Abteilungen der Stadtverwaltung sind am Montag, 8. Juli, wieder regulär zu erreichen. red