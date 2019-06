Die nächste Stadtratssitzung findet am Montag, 17. Juni, um 19 Uhr im Rathaus statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Stadtumbau Mitte, die Ergebnisse der Stadtratsklausur in Obertrubach und das integrale Konzept zum kommunalen Sturzfluten-Risikomanagement in Wickendorf. red