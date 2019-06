Stadtteilrundgang mit OB Andreas Starke

Am Donnerstag, 27. Juni, lädt Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) zum Stadtteilgespräch Bamberg-Südwest. Treffpunkt für den Rundgang ist um 18 Uhr an der Bushaltestelle in der König-Konrad-Straße. Von dort aus geht es quer durch Bamberg-Südwest. Zum Stadtteilgespräch sind alle eingeladen: die Mitglieder des Bürgervereins, Sportvereine, Feuerwehr sowie alle Bürger. Zusammen mit dem Oberbürgermeister, städtischen Vertretern und Fachleuten findet ein Rundgang durch den Stadtteil zu verschiedenen Plätzen und Brennpunkten statt. Nach einer Begrüßung durch Oberbürgermeister Andreas Starke und Bürgervereinsvorsitzenden Christian Hader an der Bushaltestelle König-Konrad-Straße geht es unter anderem zum Abenteuerspielplatz, zur Hezilostraße, dem Spielplatz in der Meranierstraße und zu den Parkmarkierungen am Babenberger Ring bis zur Waizendorfer Straße. red