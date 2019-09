Stadtteilgespräch in Kramersfeld

Am Donnerstag, 12. September, lädt Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) zum Stadtteilgespräch Bamberg-Kramersfeld. Treffpunkt für den Rundgang ist um 16 Uhr an der Bushaltestelle Kramersfeld Mitte. Von dort aus geht es quer durch den Stadtteil Kramersfeld - Bruckertshof - Hirschknock. Zum Stadtteilgespräch sind alle eingeladen: die Mitglieder des Bürgervereins, Sportvereine, Feuerwehr sowie alle Bürger. Nach der Begrüßung durch den OB dem Bürgervereinsvorsitzenden Hans Jürgen Bengel geht es zum Spielplatz am Melbersee, zum Bruckertshof und zur Kreuzung Messerschmittstraße/Kemmerstraße. Abschließend wird der Sonderlandeplatz Breitenau besucht. red