Stadtteilgespräch in Gaustadt

Die Stadtteilgespräche starten 2019 mit einem außergewöhnlichen Format: Treffpunkt für den Rundgang mit Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD ) ist am 2. Mai um 16 Uhr im Jugendtreff Gaustadt im Alten Rathaus. Bei der ersten Station geht es vor allem um die Mittagsbetreuung von Schulkindern und die Arbeit im Jugendtreff. Um 16.30 Uhr steht dann ein Stadtbus an der Haltestelle Altes Rathaus bereit, mit dem es hoch zum Sportzentrum in Gaustadt geht. Im Anschluss fährt der Bus zur Seewiesenstraße um dort einen Blick auf das Gebiet Jungkreut zu werfen. Zum Abschluss nimmt er alle Interessierten mit zum Ochsenanger. Zum Stadtteilgespräch sind der Mitteilung aus dem Rathaus zufolge alle eingeladen: der Bürgerverein, Sportvereine, Feuerwehr sowie alle Bürger.

Direkt im Anschluss an das Stadtteilgespräch bzw. um 18 Uhr findet dann im Sängerheim Gaustadt eine Bürgerinformationsveranstaltung mit dem OB statt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung des Ochsenangers. red