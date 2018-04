Stadtteilfrühstück mit Tipps zur Betreuung

Der Quartiersstützpunkt der Caritas in Creidlitz lädt zum Stadtteilfrühstück ein. Neben allerlei Leckereien kommt die Information nicht zu kurz. Zu Gast ist am Donnerstag, 19. April, um 9.30 Uhr Gabriele Hilscher, Leiterin der Betreuungsgruppen der Caritas. Hilscher wird das Betreuungsangebot der Caritas vorstellen. Diese Veranstaltung finden im Rahmen der Aktionswochen zum Thema "Wohnen & leben: zu Hause! Heute schon an morgen denken!" statt, ein Kooperationsprojekt des Caritas-Quartiersstützpunktes Creidlitz und des Quartiersmanagements Wüstenahorn. Anmeldung ist zu dieser Veranstaltung erforderlich unter Tel. 09561/5969940. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 18. April. red