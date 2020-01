Stadtteilfrühstück in Creidlitz

Der Caritas-Quartiersstützpunkt lädt alle Creidlitzer Bürger am Dienstag, 14. Januar, ab 9.30 Uhr zum Stadtteilfrühstück in den Quartiersstützpunkt ein. In geselliger Atmosphäre schlemmen, mit anderen Bürgern von Creidlitz in Kontakt kommen und Themen ansprechen, die bewegen - alles ist möglich. Anmeldung unter Telefon 09561/5969940.