Stadtteilfest in Kipfendorf

Das 39. Dorffest der Dorfgemeinschaft Kipfendorf/Thierach wird in diesem Jahr am Sonntag, 14. Juli, stattfinden. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel. Ab 11.30 Uhr gibt es Spanferkel vom Spieß. Die Damen der Dorfgemeinschaft bieten selbst gemachte Fischbrötchen sowie hausgemachte Käseportionen und andere regionale Speisen an. Die Herren kümmern sich um Steaks und Bratwürste. Für die Kleinen wird ab 13.30 Uhr wieder ein Unterhaltungsprogramm mit Kletterbaum, Heuhaufensuchen und anderen Gewinnchancen angeboten. Der neue, großflächige Kinderspielplatz und ein Luftballon Wettbewerb runden das Angebot ab. Um 14 Uhr spielt das Jugendorchester Rödental auf. Eine Wein- und Seccobar wartet auf Gäste. red