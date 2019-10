Stadtstrand und Waldorfschule

Die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Haßfurter Stadtrates findet am Dienstag, 22. Oktober, um 16 Uhr im Rathaus in Haßfurt statt. Dabei geht es um private und gewerbliche Bauvoranfragen und Bauanträge. Darunter ist auch die Bauvoranfrage zur Errichtung eines Stadtstrandes auf einer Teilfläche der Ortsstraße "Am Hafen" in Haßfurt. Ferner steht der Bauantrag des Gründungskreises "Waldorfschule Mainfranken" über den Teilabbruch des vorhandenen Schulgebäudes mit dem Neubau einer freien Waldorfschule mit 20 Stellplätzen auf den Grundstücken "Am Ziegelbrunn" in Haßfurt zur Diskussion. red