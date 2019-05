Stadtsteinacher machen Frühjahrsputz

Am Umwelttag in Stadtsteinach haben wieder viele Freiwillige angepackt. Beim Frühjahrsputz mitzuhelfen, war für sie eine Selbstverständlichkeit. Aus der früheren Bachreinigungsaktion ist mittlerweile ein Umweltaktionstag geworden.

"Wir räumen nicht nur an den Böschungen der Bäche, sondern auch im Stadtpark, am Radweg Richtung Hummendorf und in den Wäldern auf", sagte Zweiter Bürgermeister Franz Schrepfer.

Ausgestattet mit blauen Plastiksäcken und Handschuhen zogen die Helfer los. Der Uferrand war meist leicht zu bearbeiten, aber es gibt entlang der Steinach auch einige steile Böschungen, an denen Fitness und Kletterfähigkeiten gefragt waren.

Die Feuerwehr Stadtsteinach war mit über 20 Aktiven einmal mehr die teilnehmerstärkste Gruppe, auch der Nachwuchs sowie Robert Dütsch und das Team der Soldatenkameradschaft waren mit von der Partie.

Die ganz großen Umweltsünden konnte man glücklicherweise nicht ausmachen. Doch die Freiwilligen fanden Tüten einer großen Fast-Food-Kette, Plastikflaschen und Überreste von Zigarettenverpackungen. Die Stadt spendierte eine Brotzeit als kleines Dankeschön. red