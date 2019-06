Stadtspektakel: schon ab heute Einschränkungen für den Verkehr

Traditionell am letzten Juniwochenende - in diesem Jahr vom 28. bis 30. Juni - wird alle zwei Jahre in der Oberen Stadt in Kronach das Historische Stadtspektakel gefeiert. Der 30. Juni ist zudem verkaufsoffener Sonntag in der Kreisstadt. Aus diesem Anlass weist die Stadtverwaltung auf einige geänderte Verkehrsregelungen hin: Ehrenamtliche Helfer sind schon im Vorfeld der Veranstaltung mit den Aufbauarbeiten für das Stadtspektakel befasst. Zu diesem Zweck gelten bereits ab diesem Samstag, 22. Juni, am Marktplatz, am Melchior-Otto-Platz und teilweise auch in der Lucas-Cranach-Straße und in der Amtsgerichtsstraße absolute Halteverbote, die unbedingt eingehalten werden müssen, um die Arbeiten nicht zu behindern.

Am Freitag, 28. Juni, kommt es dann wegen des Festumzugs zur Eröffnung des Stadtspektakels auf dem Streckenverlauf Kaulanger - Andreas-Limmer-Straße - Johann-Nikolaus-Zitter-Straße - Marienplatz - Schwedenstraße ab 19 Uhr kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. In der Oberen Stadt ist an diesem Tag bereits ab mittags die Lucas-Cranach-Straße vollständig gesperrt.

Die Zufahrt zur Oberen Stadt ab der Einmündung Strauer Straße ist im weiteren Verlauf wegen des Festbetriebs von Freitag, 18 Uhr, bis zum Festende am Sonntagabend für Fahrzeuge aller Art gesperrt.

Wegen des verkaufsoffenen Sonntags ist am 30. Juni außerdem der Bereich Hussitenplatz, Marienplatz und Schwedenstraße in der Kronacher Innenstadt von ca. 8 bis 19 Uhr für die Durchfahrt durchgehend gesperrt. Um Beachtung der ausgeschilderten Halteverbots- und Feuerwehranfahrtszonen im Festbereich wird dringend gebeten.

Bis auf den Parkplatz hinter dem Kronacher Rathaus stehen am Festwochenende alle bekannten und im Parkleitsystem ausgeschilderten Parkflächen zur Verfügung. Empfehlenswert ist es, das Parkdeck Turnerheim in der Rodacher Straße zu nutzen. red