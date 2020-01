Stadtspaziergang auch mit Rollator

Der Awo-Treff bietet Teilnehmern, die auf die Nutzung eines Rollators angewiesen sind, die Möglichkeit, in der Gruppe spazieren zu gehen. Immer montags, 14 Uhr, kann man in der Kleingruppe gemeinsam mit dem eigenen Rollator unterwegs sein. Die Gruppe trifft sich am Awo-Treff. Dort wird dann die jeweilige Route besprochen. Geplant ist eine Spaziergehzeit von maximal einer einer Stunde. Interessenten melden sich bitte unter Telefon 09561/ 705380. red