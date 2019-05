Stadtrunde Höchstadt mit neuen Terminen

30 Minuten frische Luft am Tag helfen schon, nachhaltig gesünder zu bleiben. Das Netzwerk für Sport und Gesundheit der Stadt Höchstadt lädt ein zu einer gemeinsamen Stadtrunde mit Start und Ziel im Engelgarten, entweder mittwochs um 17.30 Uhr für jedermann oder freitags um 16 Uhr speziell für Eltern mit Kindern, mit Ausnahme der Pfingstferien. Spazieren, Walken, Laufen auf ausgewiesenen Runden individuell oder in einer Gruppe um und durch die Stadt. Die Runden sind mit einem Logo markiert. Am Startpunkt im Engelgarten gibt es eine Streckenübersicht. red