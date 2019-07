Stadtratssitzung Ludwigsstadt

Zur nächsten Stadtratssitzung ergeht Einladung an die Bevölkerung. Diese findet statt am kommenden Donnerstag, 25. Juli, ab 19.30 Uhr im Rathaus. Zu den Tagesordnungspunkten des öffentlichen Teils der Sitzung zählen unter anderem eine Bürgerfragestunde zur Kneippanlage, der Abschlussbericht der Aktiven Bürgerschaft, die Freiflächengestaltung zur Revitalisierung des Burgbräu-Areals und die Neugestaltung des Ortseingangs im Rahmen der städtebaulichen Aufwertung der Kronacher Straße. Weitere Punkte sind die Übersicht zu laufenden Projekten der Förderoffensive Nordostbayern, Informationen zu Festsetzung der Überschwemmungsgebiete an der Loquitz und Taugwitz sowie die Landschaftspflegemaßnahmen im Jahr 2019. Vor dem Sitzungsbeginn besteht für alle Bürger die Möglichkeit, sich mit Eingaben, Beschwerden oder ähnlichem an den Stadtrat zu wenden. Eine Diskussion hierzu findet jedoch nicht statt. red