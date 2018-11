Stadtratssitzung geht Fragestunde voraus

Der Stadtrat Kronach tagt wieder am Montag, 26. November, um 16 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock). Vor Eintritt in die Tagesordnung haben die Bürger Kronachs Gelegenheit, an den Bürgermeister und an den Stadtrat Fragen zu stellen. Die Fragestunde ist bis 16.30 Uhr begrenzt. Das Gremium beschäftigt sich anschließend mit folgenden Themen: Informationen zu Faire Stadt und Faire Beschaffung durch Verwaltungen; Nahverkehrskonzept des Landkreises Kronach; Abwägung und Satzungsbeschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes für das Sondergebiet "Lebensmittelmarkt Industriestraße" mit gleichzeitiger Änderung des Bebauungsplanes "Bauzentrum - Industriestraße"; Informationen zum Wohnraumkonzept. red