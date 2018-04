Stadtrat Zeil erörtert Mängel am Hallenbad

Ausnahmsweise an einem Donnerstag, und zwar am 12. April, tagt der Zeiler Stadtrat. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Rathaus. Im Mittelpunkt steht das Zeiler Hallenbad; dem Stadtrat werden die baulichen und die sicherheitstechnischen Mängel vorgestellt. Schon seit Jahren schiebt die Stadt eine umfassende - und daher wohl auch teure - Sanierung des Hallenbades vor sich her. Weitere Tagesordnungspunkte sind die Aufnahme einer Kinderfeuerwehr in Zeil, das geplante Baugebiet "Mittelsetz II" in Zeil (Vorstellung des Planentwurfs) und die Aufstellung der neuen Schöffen-Vorschlagsliste. ks