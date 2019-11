Stadtrat und Bauausschuss tagen

Am heutigen Donnerstag um 19 Uhr findet im Bürgersaal Schlüsselfeld eine Sitzung des Stadtrates statt. Dabei geht es unter anderem um die Aufstellung des Bebauungsplans "Steinacher Weg II" in Aschbach und "Steinberg III" in Thüngfeld sowie die Kindergartensituation in der Stadt Schlüsselfeld. Außerdem geht es um den Zuschussantrag der katholischen Kirchenstiftung Schlüsselfeld für die Innensanierung der Pfarrkirche. Bereits um 18.30 Uhr trifft sich der Bauausschuss. red