Stadtrat tagt

Mit diversen Bauanträgen beschäftigt sich am Dienstag, 19. Februar, um 19 Uhr im Rathaus der Bad Staffelsteiner Stadtrat: Errichtung von zwei Achtfamilienhäusern mit Stellplätzen in der Angerstraße 20 b und c; Neubau eines Ferienhauses mit zwei Wohneinheiten im Stadtweg 19 in Unterzettlitz; Neubau einer Logistikhalle in Grundfeld, Nähe Bürgermeister-Meißner-Straße. Außerdem geht es bei der Sitzung um einen Antrag auf Einleitung einer einfachen Dorferneuerung in Serkendorf. red