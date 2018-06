Stadtrat tagt eine Stunde früher

red



Zu seiner nächsten Sitzung kommt der Finanzsenat am morgigen Dienstag, 26. Juni, ab 16 Uhr im Großen Sitzungssaal im Rathaus am Maxplatz zusammen. Die Stadträte befassen sich mit der aktuellen Haushaltslage, dem Parkplatz an der Siechenscheune sowie den Vergaben der Aufgaben beim "Gesamtkonzept offene Jugendarbeit" und "Aufsuchende Jugendarbeit/Streetwork", teilt die städtische Pressestelle mit. Eine Stunde früher als gewohnt tagt der Stadtrat in öffentlicher Sitzung am Mittwoch, 27. Juni, ab 15 Uhr im Spiegelsaal der Harmonie. Auf der Tagesordnung stehen der Umbau des ehemaligen Kreiswehrersatzamtes, die Satzung zur Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die Berufung der neuen Familienbeauftragten. Alle Tagesordnungen und Sitzungsunterlagen sind unter www.stadt.bamberg.de/sitzungstermine zu finden.