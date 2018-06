Stadtrat stimmt Vorhaben zu

tm



Der defekte Löschwasserteich in Windheim kommt weg, der neue Behälter wird geschlossen sein. Bei der jüngsten Stadtratssitzung stellte Frank Braun von der Planungsschmiede Braun das Vorhaben vor. Nach dem momentanen Plan können so 200 Kubikmeter Wasser für den Ernstfall gespeichert werden. Die Kosten belaufen sich auf 160 000 Euro. Der Stadtrat erteilte das gemeindliche Einvernehmen. Über das normale Leitungsnetz kann nicht genügend Wasser für den Ernstfall bereitgestellt werden, vor allem weil es im Ort ein Seniorenheim gibt.Sehr positiv sahen die Kommunalpolitiker auch das Vorhaben des Vereinsrings Kleinwenkheim, der die marode Schutzhütte am "Gock" erneuern will. Neben dem Bauantrag lag den Stadträten auch ein Zuschussantrag vor. Wie in solchen Fällen üblich, übernimmt die Stadt zehn Prozent der Baukosten. Die werden auf rund 58 450 Euro geschätzt, die Stadt ist also mit rund 5850 Euro dabei. Der Pachtvertrag über das Gelände wurde um 30 Jahre verlängert. Vor der Sitzung hatten sich die Stadträte die marode Hütte angeschaut.Nachdem eine Änderung an einem geplanten Wohnhaus in Windheim das Einvernehmen erhalten hatte, beschäftigten sich die Kommunalpolitiker mit dem Bauantrag für eine Photovoltaikanlage auf einer Fläche in der Hörnau. Dieser Punkt war kurzfristig auf die Tagesordnung genommen worden. Weil es die Versicherung verlangt, darf der Zaun um das Areal in diesem Fall zwei Meter hoch sein und über einen doppelten Übersteigschutz mit Stacheldraht verfügen. Vorgesehen sind eigentlich nur 1,5 Meter hohe Zäune. Bei zwei Gegenstimmen wurde dem Vorhaben der Energiegenossenschaft Münnerstadt das Einvernehmen erteilt.