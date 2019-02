Stadtrat spricht über neues Feuerwehrauto

Die nächste Sitzung des Zeiler Stadtrats findet am Montag, 25. Februar, um 19 Uhr im Rathauses statt. Auf der Tagesordnung steht die Beschaffung eines Versorgungsfahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr Ziegelanger, da das alte Fahrzeug wegen erheblicher Mängel stillgelegt worden ist. Weitere Punkte sind die Umstellung des Betriebes für das Hallenbad und die Schulturnhalle in Zeil sowie die Prüfung der Jahresabschlüsse für 2015 und 2016 durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. red