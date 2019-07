Am Donnerstag, 18. Juli, findet um 19 Uhr im Schlüsselfelder Bürgersaal eine Sitzung des Stadtrates Schlüsselfeld statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Aufstellung des Bebauungsplans "Johanniter Wohnanlage" und die zweite Änderung des Bebauungsplans "Am Galgenberg" in Schlüsselfeld, die Mitfahrbänke in der Stadt sowie die Kinderbetreuungssituation. Am selben Tag, um 18.15 Uhr, trifft sich der Bauausschuss. red