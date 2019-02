Stadtrat neu dabei

Zur Generalversammlung hat die Vorstandschaft der 82 Mitglieder starken Soldaten und Reservistenkameradschaft (SRK) Uetzing/Serkendorf mit ihrem Vorsitzenden Heinrich Bechmann in die Gaststätte "Zum Kutscher" eingeladen. Bechmann begrüßte die Mitglieder und Vertreter der Uetzinger Ortsvereine, unter ihnen Stadtrat Emanuel Schrüfer sowie Stadtrat und Pfarrgemeinderat Stefan Dinkel. Genesungswünsche schickte er an den Ehrenvorstand Johann Weis und an alle im Krankenstand befindlichen Kameraden. Beim anschließenden Totengedenken wurde ganz besonders den fünf im Jahr 2018 verstorbenen Kameraden Peter Weiser, Ludwig Kerner, Helmut Hertel, Konrad Dinkel und Adam Krappmann gedacht.

Im Anschluss ließ Schriftführer Christian Dorsch seinen Bericht für das Geschäftsjahr 2018 Revue passieren. Von einem gesunden Kassenstand berichtete Kassier Mathias Weiser. Von den Höhepunkten der Reservistenarbeit 2018 berichtete der stellvertretende Vorsitzende und Reservistenbetreuer Dirk Hertel. Mathias Weiser folgte ihm mit der Verlesung des Tätigkeitberichts des Vorsitzenden Heinrich Bechmann.

Erfreulich für die Kameradschaft ist die Neuaufnahme von Stadtrat und Pfarrgemeinderat Stefan Dinkel in die Kameradschaft. Im Verlauf der Versammlung stellten Bechmann und Härtel die Vorhaben für 2019 vor.

Außer den zehn runden Geburtstagen, die 2019 besucht werden, ist unter anderem am 5. März eine Beteiligung am Faschingsumzug "Döberten Express" geplant. Am 22. März folgt die Teilnahme an der BKV Kreisversammlung vom Kreisverband Bad Staffelstein in Draisdorf. Auch die Haussammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wird wieder durchgeführt.

Die Stadträte Emanuel Schrüfer und Stefan Dinkel sowie der Vorsitzende des Musikvereins, Markus Krappmann, bedankten sich im Namen aller Ortsvereine bei der Vorstandschaft der SRK für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2018. PV