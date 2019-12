Stadtrat hat seine letzte Sitzung im Jahr 2019

Die letzte Stadtratssitzung in diesem Jahr in Seßlach ist für Dienstag, 10. Dezember, angesetzt. Ab 18 Uhr wird eine kurze öffentliche Sitzung im Sitzungssaal im Rathaus abgehalten. Gegen 19 Uhr findet die Abschlusssitzung mit Ehrungen im Kultursaal in der "Alten Schule" statt. red