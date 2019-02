Stadtrat Hallstadt tagt am Montag

Am heutigen Montag tagt um 17.30 Uhr im Bürgerhaus, Mainstraße 2, der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss des Hallstadter Stadtrates. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Ortsbesichtigung des Anwesens in der Bamberger Straße 26 und die Vorstellung des Entwurfs zur Neugestaltung des Umgriffs des Weihers in

Dörfleins. Außerdem geht es um diverse Bauanträge und Bauvoranfragen. red