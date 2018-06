Stadtrat erörtert Bebauungsplanung

Die nächste Sitzung des Stadtrates Zeil findet am Montag, 2. Juli, um 19 Uhr im Rathaus in Zeil statt. Auf der Tagesordnung steht der Bebauungsplan "Mittelsetz II" in Zeil; dabei werden die Anregungen aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange behandelt. Das neue Baugebiet entsteht im Westen der Stadt (in Richtung Haßfurt). Eine nichtöffentliche Sitzung folgt. ft