Stadtrat entscheidet über Bürgerbegehren

Die nächste Sitzung des Stadtrates Ebern findet am Mittwoch, 6. November, um 18 Uhr im Betreuungsgebäude der Grundschule in Ebern statt. Auf der Tagesordnung steht der Jahresantrag der Stadt für das Städtebauförderprogramm. Des Weiteren beschäftigen sich die Räte mit der Frage, ob das Bürgerbegehren gegen das Hochregallager in Eyrichshof zugelassen werden kann. Der Stadtrat hatte sich in seiner zurückliegenden Sitzung für den Bau des Unternehmens Uniwell ausgesprochen. Gegen das Projekt regt sich heftiger Widerstand in der Bevölkerung. ks