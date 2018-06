Stadtrat diskutiert über Atemschutzwerkstatt

Die nächste Sitzung des Stadtrates findet am Dienstag, 3. Juli, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Das Gremium beschäftigt sich dabei mit dem Neubau einer Atemschutzwerkstatt am Feuerwehrgerätehaus sowie mit der Errichtung weiterer Urnenanlagen auf dem Friedhof. Bereits um 19 Uhr kommen die Mitglieder des Bauausschusses zusammen. Die Räte befassen sich dabei unter anderem mit der Nutzungsänderung der ehemaligen Diskothek "In der Au 25". red