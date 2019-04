Stadtrat bespricht Stub-Trasse

Der Erlanger Stadtrat kommt am Donnerstag, 11. April, um 16.30 Uhr im Ratssaal zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Trassenvarianten für die Regnitzquerung der Stadt-Umland-Bahn (Stub). Weitere Themen sind die Verordnung für die Volksfeste in der Stadt Erlangen, die Integration und Versorgung der Geflüchteten in Erlangen sowie der Termin- und Ablaufplan für die Haushaltsaufstellung 2020. Ferner ist ein Bericht über den Masterplan Personalmanagement vorgesehen, die Kriminalstatistik in Erlangen 2018 stellt Polizeidirektor Peter Kreisel vor. Alle Sitzungsunterlagen sind im Internet unter www.ratsinfo.erlangen.de abrufbar.