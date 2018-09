Stadtrat berät über Haushaltslage

Am Dienstag, 25. September, tritt ab 16 Uhr der Finanzsenat zu einer öffentlichen Sitzung im Rathaus am Maxplatz zusammen. Auf der Tagesordnung stehen ein Bericht zur aktuellen Haushaltslage, die Erweiterung der Kinderkrippe Zwergenträume Philippus und die Ertüchtigung des Sonderlandeplatzes für den Instrumentenflug. Am Mittwoch, 26. September, tagt ab 16 Uhr der Stadtrat im Spiegelsaal der Harmonie. Neben dem Ratsentscheid zum ehemaligen Munitionsgelände Muna geht es um die Bewerbung Nürnbergs mit der Metropolregion für den Titel Kulturhauptstadt Europa, die digitale Entwicklung der Stadt Bamberg sowie die Teilfortschreibung des Nahverkehrsplans. Alle Tagesordnungen und Sitzungsunterlagen sind unter www.stadt.bamberg.de/sitzungskalender zu finden. red