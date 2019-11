Stadtrat berät über Abwassergebühren

Die nächste Sitzung des Stadtrats Gräfenberg ist am Donnerstag, 28. November, ab 19 Uhr im Historischen Rathaus.Unter anderem geht es um die Abwassergebühren in Gräfenberg und Thuisbrunn bis 2023, den Jahresantrag 2020 für die Städtebauförderung, die Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlage auf LED in den Außenorten und den Erlass einer Satzung für die Feuerwehren. red