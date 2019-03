Stadtrat behandelt die "Vision 2030"

Zu einer Sitzung kommen am Montag, 1. April, um 17 Uhr die Mitglieder des Lichtenfelser Stadtrates im Rathaus II zusammen. Die Räte beschäftigen sich unter anderem mit dem Sachstandsbericht zum Strategieentwicklungsprozess "Vision 2030" und mit der Änderung der Bebauungspläne B 60 Von-Brockdorf- Straße in Schney, B 90 Reundorfer Straße in Seubelsdorf sowie B 65 Akazienweg in Buch am Forst. red