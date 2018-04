Stadtrat behandelt den Haushaltsplan

Der Stadtrat Hofheim hält am Donnerstag, 26. April, um 18 Uhr im Interkommunalen Bürgerzentrum in Hofheim eine Sitzung ab. Auf der Tagesordnung stehen der Haushalt 2018 und die Gewährung von Zuschüssen für Vereine für das Jahr 2018 im Zuge der Jugendförderung. Zur Aufstellung eines Bebauungsplanes fürs Wohnbaugebiet "An der Lendershäuser Straße" in Hofheim hören die Räte den Bericht über die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange. Weitere Punkte sind die Beteiligung der Stadt am Erinnerungsprojekt für die jüdische Geschichte, die Geschwindigkeitsüberwachung sowie die Gestaltung der Hauptstraße in Hofheim. red