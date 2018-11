Stadtrat befasst sich mit Haushalt

Die nächste öffentliche Sitzung des Kulmbacher Stadtrates findet am Donnerstag, 29. November, ab 17 Uhr im Rathaus statt. Dabei steht unter anderem die Haushaltssatzung der Stadt Kulmbach für das Haushaltsjahr 2019 auf der umfangreichen Tagesordnung.

Außerdem werden auch folgende Themen behandelt: die Haushaltssatzungen der von der Stadt Kulmbach verwalteten selbstständigen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2019; der Haushaltsvoranschlag der Stiftung Landschaftsmuseum Obermain für 2019; die Aufnahme von Kassenkrediten im Haushaltsjahr 2019; der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus und Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach für das Wirtschaftsjahr 2019; der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Kulmbach für das Wirtschaftsjahr 2019; die Finanzierung von Investitionen der Stadt Kulmbach, der Stadtwerke Kulmbach sowie der Bürgerhospitalstiftung Kulmbach im Haushaltsjahr 2019.

Steigt der Wasserpreis?

Um Gebühren geht es bei der Kalkulation des Wasserpreises für 2019. Auch die Kalkulation der Kanaleinleitungsgebühren für 2019 steht zur Debatte.

Ferner befasst sich der Stadtrat mit der Einführung von Handyparken in Kulmbach, mit der Umsetzung und Sanierung des Backhauses Wickenreuth, mit der Sanierung der Volkshochschule Kulmbach, Bauergasse 2/4, und mit einer Reihe von Bauanträgen. Dabei geht es unter anderem um den Abbruch des Gebäudes der Firma Türk und den Neubau einer Wohnanlage mit 39 Wohneinheiten und einer Tiefgarage mit 57 Stellplätzen auf dem Grundstück Am Hundsanger 12 in Kulmbach und um die Errichtung eines Parkplatzes mit 57 Stellplätzen auf dem Grundstück in der Nähe der Albert-Schweitzer-Straße in Kulmbach . red