Stadtsteinach 15.10.2019

Ortsbesichtigung

Stadträte schauen sich im Ort um

Zu einer Ortsbesichtigung trifft sich der Stadtrat am Samstag, 19. Oktober, um 13 Uhr an der Bauernmarktscheune. Danach geht es um die Dacheindeckung an der Stadthalle, die Löschwasserversorgung in Rö...