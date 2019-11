Stadtradeln bleibt weiter eine Erfolgsgeschichte

Die Teilnahme des Landkreises Bamberg an der deutschlandweiten Aktion Stadtradeln war wieder ein voller Erfolg. Die Statistik zeigt das ganz deutlich, so Landrat Johann Kalb. Er fasst bei der Übergabe der "erradelten" Bäume an die Stadt Baunach zusammen, dass im Aktionszeitraum vom 20. Mai bis zum 9. Juni 2019 711 Landkreisbürger fleißig geradelt sind und gemeinsam die beachtliche Strecke von 180 495 km mit dem Fahrrad zurückgelegt haben und damit 25 Tonnen CO2 eingespart wurden. Inzwischen ist ein Großteil der Kommunen aus dem Landkreis Bamberg mit mindestens einem Team dabei. Aus 23 Kommunen haben sich im Jahr 2019 49 Teams aktiv beteiligt. Parallel wurden während des Aktionszeitraums spezielle Radtouren für Interessierte angeboten und so fleißig Rad-Kilometer gesammelt. Für die aktive Teilnahme an der Aktion werden die teilnehmenden Kommunen mit Bäumen für ihre Gemeinde belohnt. In diesem Jahr werden mit 75 Bäumen so viele im öffentlichen Grün gepflanzt wie nie.

Bürgermeister Hojer freut sich über die neun Silber-Linden, welche die Stadt Baunach am Friedhof pflanzen wird. Ein großer Ansporn, im Jahr 2020 noch näher an den bisherigen Spitzenreiter Markt Hirschaid heranzurücken, der mit knapp 40 000 Kilometern 16 Bäume erradelt hat. red