Stadtpfarrkirche öffnet ihre Pforten für die Ewige Anbetung

Die Tage der Ewigen Anbetung finden am kommenden Samstag und Sonntag in der Höchstadter St.-Georgs-Kirche statt. An jedem Tag des Jahres wird dieses immerwährende Gebet an einem anderen Ort der Erzdiözese Bamberg verrichtet. Die Pfarrei Höchstadt richtet nach altem Brauch noch zwei dieser Gebetstage aus, alljährlich am 9. und 10. März.

Am Samstag beginnt der Bet-Tag um 8 Uhr mit einer festlichen Messfeier. Ab 9 Uhr gibt es stündlich Andachten mit verschiedenen Gebetsanliegen. Von 12 bis 14 Uhr besteht die Möglichkeit zur stillen Anbetung. Von 14 bis 17 Uhr finden dann wieder die Betstunden statt. Um 16 Uhr wird eigens eine etwa halbstündige Andacht für Kinder gestaltet.

Am Sonntag um 7.45 Uhr beginnt der zweite Gebetstag zunächst mit einem Morgenlob. Danach fangen die Sonntagsgottesdienste wie üblich um 8.30 Uhr und um 10.30 Uhr an. Von 12 bis 14 Uhr besteht wieder Möglichkeit zum persönlichen, stillen Gebet, bevor sich von 14 bis 16 Uhr Betstunden anschließen. Am Sonntagabend um 17 Uhr beginnt die feierliche Abschluss-Betstunde. Eine Prozession durch die Kirche beschließt das zweitägige Gebetsangebot der Pfarrei.

Die Pfarrei St. Georg bittet an den beiden Bet-Tagen auch wieder um Spenden für den Verbrauch von Kerzen in der Stadtpfarrkirche. Die Betstunden werden aus neu zusammengestellten Gebetbüchern entnommen, die zum Gebrauch in der Kirche aufliegen oder auch käuflich zu erwerben sind. Der Liturgieausschuss des Pfarrgemeinderates mit Eva Decker-Döring und Jutta Paulini hat die von Krankenhausseelsorger Georg Paszek zusammengestellten sieben verschiedenen Betstunden in dem über 100 Seiten umfassenden Buch bearbeitet und in ein ansprechendes Layout gesetzt. Die ersten Exemplare überreichten die "Redakteure" zusammen mit Henning Schwarz, Bernhard Schöfer und Reinhard Döring vom Organistenteam an Dekan Kilian Kemmer.

Alle Kirchenmusiker der Pfarrei sind für die Ausgestaltung der Gebetstage rund um die Uhr im Einsatz. In der Nacht von Samstag auf Sonntag beteiligt sich die Pfarrei zudem an der Gebetsinitiative von Papst Franziskus "24 Stunden für den Herrn". Die ganze Nacht über bleibt die Kirche zum stillen und persönlichen Gebet geöffnet. Zur Teilnahme an den beiden Gebetstagen lädt das katholische Pfarramt ein. NR