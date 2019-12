Stadtpfarrer Kemmer beklagt die "neuen Seuchen des Wohlstandes"

"Weihnachten für alle" war das Thema, dem sich Höchstadts Stadtpfarrer Kilian Kemmer in den Weihnachtsgottesdienstes dieses Jahres stellte. Weihnachten als Fest der Kinder im Blick auf das Geburtsfest des Kindes in der Krippe war in der Kindersegnung an Heiligabend nachmittags zu spüren.

Drei Geistliche und Pastoralreferentin Monika Urbasik hatten alle Hände voll zu tun, um die Kinder einzeln zu segnen und ihnen dabei ein Weihnachtsgeschenk in Form einer gemalten Weihnachtsgeschichte aus dem Blickwinkel eines Esels zu überreichen.

Ein kindgemäßes Geschenk musikalischer Art waren das passende Spiel einer Flötengruppe des Spielmannszuges unter der Leitung von Evelyn Berier und das Orgelspiel von Wolfgang Först. Zur nächtlichen Christmette trug Annika Oppelt die Weihnachtskrippe in die dunkle Kirche. Die stimmungsvollen Gitarrenklänge der Familie Polifke umrahmten das Geschehen genauso wie die festlichen Klänge der Höchstadter Stadtkapelle unter der Leitung von Georg Römer und der dreimanualigen Weise-Orgel, von Reinhard Döring gespielt.

In seiner Weihnachtspredigt rief Kilian Kemmer dazu auf, das Erscheinungsbild der Menschen in diesen Tagen mit den Merkmalen "gut, besonnen, überlegt und sozial engagiert" nicht nur auf Weihnachten zu reduzieren. So wie drei Wochen Urlaub pro Jahr oder der wöchentliche Sport nicht für den Rest der Zeit das psychische Gleichgewicht der Menschen aufrechterhalten würden, verhalte es sich auch mit der Glaubenspraxis. Die große Unzufriedenheit von Menschen inmitten eines noch nie gekannten Wohlstandes, das Jammern auf hohem Niveau, die Wahl von extremen Parteien, die "neuen Seuchen des Wohlstandes" wie Burn-out und ADHS, die Flucht in die digitale Welt, Suchtverhalten und Medikamentenmissbrauch, Sex- und Pornowahn "in Gestalt der unmöglichsten Perversionen" stellen für Kemmer Indikatoren für eine "nicht gerade erlöste Menschheit" dar.

Psychische Störungen und instabile Beziehungen nehmen zu, wie Kilian Kemmer meint. Deshalb plädierte er dafür, sich nicht selbst zu schaden, in dem man sich seinen Glauben nur an Weihnachten bewusst macht, sondern sich jeden Sonntag und im gewöhnlichen Alltag etwas Gutes tut und seinen Glauben lebt: "Gott kam nicht in die Perfektion unserer Weihnachtsästhetik mit Gourmetsmenüs und wertvollen Geschenken, Glanz oder Glamour, sondern in den Dreck eines Stalles." Kemmer versteht Vorbehalte und die entstandene Vertrauenskrise gegenüber der Kirche angesichts der "dreckigen Verbrechen im Missbrauch von Kindern; doch die ganze Wahrheit der Kirche sieht anders aus".

Dabei verwies der Stadtpfarrer auf viele positive Beispiele und Aufbrüche innerhalb seiner Glaubensgemeinschaft gerade auch im Leben der Pfarrei vor Ort. "Wer die Krise als Steilvorlage oder Alibi nimmt, um wegzugehen, schadet sich letztlich selbst."

Geteilter Glaube in der Erfahrung von Gemeinschaft fördert laut Kemmer Lebensqualität und stärkt die Sinnsuche, die an Weihnachten so deutlich zum Vorschein komme. Mit dem Licht von Bethlehem an einer Kerze entzündet, konnten die Gottesdienstbesucher diese weihnachtlichen Gedanken mit nach Hause nehmen. LM