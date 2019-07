Vor 25 Jahren wurde Helmut Hetzel in Bamberg zum Priester geweiht. Seit mehr als der Hälfte dieser Zeit ist er nun Pfarrer in Herzogenaurach. Am Sonntag, 14. Juli, wird deshalb um 11 Uhr ein Dankgottesdienst in St. Magdalena gefeiert. Anschließend sind alle zu einem Empfang mit Kaffee und Kuchen, Getränken und einem Imbiss auf den Kirchenplatz eingeladen. red