Stadtmeisterschaft für Modellautos

Am Sonntag, 9. September, werden auf der Rennstrecke des 1. MBC Bamberg an der Kronacher Straße 47 die Stadtmeisterschaft und das Finale zur Vereinsmeisterschaft für Modellautos ausgetragen. Zum Saisonabschluss und gleichzeitig als Höhepunkt des bisherigen Ferienprogramms in Bamberg bietet sich dabei für die Teilnehmer aller Altersgruppen die Gelegenheit, ihr erstes Rennen zu bestreiten. Extra für diese Gruppe wurde die Rookie-Klasse eingeführt, in der ausschließlich Standardfahrzeuge zugelassen sind, welche der Veranstalter auch in begrenzter Anzahl zur Verfügung stellt. Nähere Informationen gibt es auf der Website des Vereins (www.mbcbamberg.de/blog/), wo auch die Anmeldung für das Rennen erfolgen kann. red