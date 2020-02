Stadtkapelle Münnerstadt: Blasmusik am Sonntagabend

Die Stadtkapelle Münnerstadt gibt am Sonntag, 1. März, unter der Leitung von Bernhard Sauer in der Reihe Blasmusik am Sonntag ein Konzert in der Wandelhalle. Das Konzert findet unter dem Motto "Mit Schwung in den Frühling" statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zu Gast sind die Lauertaler Alphornbläser. Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 8 44 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) . Foto: Florian Glückstein