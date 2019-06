Stadtkapelle lädt zum Gänsplatzfest ein

Die Stadtkapelle veranstaltet am Pfingstsamstag, 8. Juni, und Pfingstsonntag, 9. Juni, ihr traditionelles "Gänsplatzfest" am Hofmannsplatz. Am Samstag spielt die Stadtkapelle, dirigiert von Michael Bauer, ab 19 Uhr. Auch die Jungmusiker unter Leitung von Nicole Bohl unterhalten die Gäste. Am Pfingstsonntag spielt ab 10 Uhr die "Weisachtaler Blasmusik" Maroldsweisach zum Frühschoppen auf, um 11 Uhr erfolgt der Bieranstich durch Bürgermeister Maximilian Neeb. Um 14 Uhr übernimmt die Jugendblaskapelle "Bergesklänge" Witzmannsberg, bis ab 19 Uhr erneut die Stadtkapelle Seßlach spielt. Der Eintritt ist frei. red