Stadtkapelle lädt zum adventlichen Konzert

Die Stadtkapelle Höchstadt stimmt ihre Zuhörer am Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr musikalisch auf die Adventszeit ein.

Wie in den vergangenen Jahren auch laden die Musiker mit ihrem Dirigenten Markus Koppmann zum Kirchenkonzert in die Stadtpfarrkirche St. Georg in Höchstadt ein, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtkapelle. Diese wird bei dem Konzert wie in den vergangenen Jahren durch einige Nachwuchstalente der Musikschule Höchstadt unterstützt.

Es werden einige gemeinsame Stücke zu hören sein, die Musikschulleiter Gerhard Geuder und Dirigent Markus Koppmann mit den Musikern einstudiert haben. Die Stadtkapelle bietet neben klassischer und geistlicher Musik wie zum Beispiel dem "Halleluja" von Georg Friedrich Händel oder dem besinnlichen Stück "Prayer and Jubilation" des amerikanischen Komponisten James L. Hosay auch etwas modernere Klänge an. Das amerikanische Weihnachtsmärchen vom Polar-Express, dem Zug, der zum Weihnachtsmann an den Nordpol fährt, wird mit der entsprechenden Filmmusik in Szene gesetzt.

Der Eintritt ist frei, die Stadtkapelle würde sich aber über eine kleine Spende freuen. Der Erlös fließt in die Jugendarbeit der Gruppe. red