Stadtkapelle hat zwei neue Ehrenmitglieder

Mit Wolfgang Diehm und Reinhold Franz, dem früheren Vorsitzenden, hat die Stadtkapelle Kulmbach zwei neue Ehrenmitglieder. Beide machen seit nunmehr 50 Jahren Musik. Wolfgang Diehm erstklassig an der Trompete und dem Flügelhorn, Reinhold Franz spielt Klarinette. Vorsitzender Roland Jonak: "Beide sind als Musiker oder Helfer unverzichtbar und aus der Stadtkapelle nicht mehr wegzudenken."

Der Bezirksvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes, Thomas Kolb, nahm mit Kreisvorsitzendem Heinrich Ramming die Ehrung langjähriger, aktiver Musiker vor. Kolb erinnerte an das Neujahrskonzert vor wenigen Wochen: "Es war einfach was ganz Bewegendes und dafür ein ganz großes Dankeschön an die aktiven Musiker und Musikerinnen und euren Dirigenten Thomas Besand." Kolb lobte auch die musikalische Förderung der Musiker durch die Stadt mit Oberbürgermeister Henry Schramm an der Spitze.

Für OB Henry Schramm gibt es wenige Einrichtungen, die den Ruf der Stadt Kulmbach so wunderbar verbreiten wie die Musiker der Stadtkapelle. Als ganz besonderes Highlight galt im letzten Jahr die Eröffnung des Bierfestes auf dem neuen EKU-Platz mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Auch bei der Städtepartnerschaft mit Lüneburg ist die Stadtkapelle Kulmbach nach den Worten des Oberbürgermeisters ein ganz wichtiger Anker. Nicht unerwähnt ließ der Oberbürgermeister, dass Roland Jonak im letzten Jahr nach einem einstimmigen Beschluss des Stadtrates mit der Stadtmedaille der Stadt Kulmbach ausgezeichnet wurde. Großes Lob verteilte der OB auch an "Generalmusikdirektor" Thomas Besand.

Vorsitzender Roland Jonak verwies in seinem Jahresbericht darauf, dass die Stadtkapelle derzeit 241 Mitglieder hat, davon sind 58 als Musiker oder Musikerin aktiv. Jonak freute sich vor allem über die Aufnahme von drei jungen Musikern. Schließlich würdigte der Vorsitzende die außergewöhnlichen Leistungen der gesamten Stadtkapelle mit einer disziplinierten und professionellen Arbeit bei insgesamt 38 Proben. Die drei ausverkauften Neujahrskonzerte in Kulmbach, Saalfeld und Naila bezeichnete Jonak als eine unglaubliche Erfolgsgeschichte.

Musikalischer Leiter Thomas Besand dankte seinem Stellvertreter Hans-Georg Busch und den weiteren Aushilfen Daniel Richter sowie dem Ensembleleiter Maximilian Schaller. Bei seinem Tätigkeitsbericht fasste sich Besand kurz, denn den lieferte die Stadtkapelle mit dem Neujahrskonzert in eindrucksvoller Weise: "Es war ein Erlebnis, auch für mich, das dirigieren zu dürfen." Werner Reißaus