Stadtkapelle fördert den Nachwuchs

Auf ein bewegtes und sehr erfolgreiches Vereinsjahr 2019 kann die Stadtkapelle zurückblicken. Bei den zahlreichen Auftritten auch außerhalb des Landkreises überzeugte die Kapelle mit einem breiten Repertoire, das von bayrisch-böhmischer Blasmusik bis hin zu Klassikern aus Rock und Pop reicht. Für sie ist die Musik die schönste Form der menschlichen Unterhaltung und verbindet vor allem Generationen.

Wie Vorsitzender Martin Kaschub bei der Hauptversammlung deutlich machte, wolle man ein Verein sein, in dem sich die Mitglieder wohlfühlen - und dafür muss man etwas tun. Einen detaillierten Bericht gab Schriftführer Stefan Raab. Die Proben und Auftritte bezifferte er auf 114 Zusammenkünfte.

Kaschub berichtete über den Mitgliederstand, der 29 aktive und 30 fördernde Mitglieder aufweise. Das Durchschnittsalter der aktiven Musiker gab er mit 37 Jahren an. Der Vorsitzende freute sich, dass mit Markus Hofmann und Jonas Müller die Kapelle zwei Vollblutmusiker bekommen habe. Als Bestätigung wertete er auch, dass für 2020 wieder viele Auftritte vereinbart seien. Mit Simon Schnappauf und Johannes Daum konnte man neue Mitglieder gewinnen, die für die Tontechnik verantwortlich seien. Die Kapelle selbst habe im vergangenen Jahr 5271 Stunden geleistet. Angeschafft habe man neue Westen, auch seien Arbeiten im Vereinsheim vorgenommen worden. Als eine der größten Aufgaben bezeichnete Kaschub die Nachwuchsförderung. Er dankte hier Lea und Bernd Jungkunz, dem Zweiten Vorsitzenden Matthias Schweiger und Markus Hofmann, die wesentlichen Anteil am Erfolg hätten. Die Jugendlichen erhielten in Teuschnitz früh die Chance, ihr Können zu zeigen. Kassenverwalter Hans Förtsch berichtete von einem positives Ergebnis.

Der Kreisvorsitzende des NBMB, Wolfgang Müller war voll des Lobes über die Stadtkapelle. Diese habe einen hohen Stellenwert und bayernweite Ausstrahlung. Er dankte dem Vorstand und Dirigent Bernd Jungkunz, die maßgebenden Anteil an diesem Erfolg hätten. Die Stadt Teuschnitz könne mit Stolz auf ihre Kapelle blicken.

Folgende Musiker wurden geehrt: fünf Jahre Jugendabzeichen: Amelie Jungkunz und Judith Scherbel; zehn Jahre: Corinna Damiano, Sophia Rebhan, Johannes Scherbel, Lea Jungkunz und Steffi Schnappauf; 20 Jahre: Christian Schnappauf; 25 Jahre: Diana Ebert; 30 Jahre: Markus Hofmann und für 40 Jahre Hans Förtsch.

Ihr Anerkennung sprach auch Bürgermeisterin Gabriele Weber der Kapelle aus. Sie sei eines der Aushängeschilder der Stadt. Dirigent Bernd Jungkunz lobte seine Musiker, Stimmung und Qualität stimmten. Man merke, dass die Musiker mit Herzblut dabei sind. Paul Hader