Stadtkapelle feiert am Wochenende

Der Musikverein Stadtkapelle Baunach e. V. veranstaltet am 1. und 2. Juni am Jugendheim im Zentweg sein Jubiläumsstraßenfest zum 35-jährigen Bestehen des Vereins. Das 1. Jugendkapellentreffen des Landkreises Bamberg mit den Jugendkapellen der Musikvereine Burgebrach, Mistelfeld, Oberhaid, der Stadtkapelle Bamberg und weiterer Vereine findet am Samstag ab 15 Uhr unter der Schirmherrschaft des Landrats Johann Kalb statt. Um das Geburtstagskind richtig hochleben zu lassen, sorgt am Samstagabend die Party-Band "Big Discussion", die gegen 19 Uhr spielt, mit ihrem sechsstimmigen Bläsersatz für angemessene Musik zum Feiern. Während die Big Band des Vereins, "Triple B", dann am Sonntagmorgen ab 11 Uhr Frühschoppen und Mittagessen musikalisch umswingt, präsentieren sich im Laufe des Tages weitere Ensembles des Vereins, so dass genussvolle Stunden garantiert sind. red